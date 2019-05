Finland sender svenske verdensmestre ud af ishockey-VM

Med et mål 97 sekunder ind i overtiden sikrede Finland sig adgang til VM-semifinalen i Slovakiet.

De forsvarende verdensmestre fra Sverige er ude af ishockey-VM efter kvartfinalen.

Svenskerne virkede ellers ovenpå i store dele af torsdagens nordiske duel mod Finland, men en sen finsk scoring og en efterfølgende hurtig scoring i overtiden banede vej for en finsk 5-4-sejr.

Dermed øjner Finland VM-metal for første gang siden 2016, hvor finnerne tabte finalen til Canada.

Sverige har vundet de seneste to VM-slutrunder, og da Elias Pettersson 25 sekunder inde i anden periode bragte svenskerne på 3-1, lignede "Tre Kronor" et godt bud på en semifinalist.

Sådan skulle det imidlertid ikke blive. Finland kom på 3-3 blot for at se Sverige komme på 4-3 inden slutningen af anden periode.

Det så ud til at blive kampens resultat, men med halvandet minut tilbage af tredje periode udlignede Marko Anttila til 4-4 tæt under det svenske mål.

I overtiden spilles der til første scoring, og Sakari Manninen udnyttede på fornem vis et svensk pucktab efter halvandet minut, da han satte fart på skøjterne og scorede sejrsmålet.

Også Tjekkiet er semifinaleklar. Tjekkerne vandt 5-1 over Tyskland efter at have scoret fire mål i tredje periode.

I den ene semifinale mødes Rusland og Finland, mens Canada møder Tjekkiet i den anden. Begge semifinaler spilles lørdag, mens der er bronzekamp og finale søndag.