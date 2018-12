Final Four: Fortuna tæt på sensationen i semifinalen - Marienlyst tabte klart til Gentofte

Ingen fynsk deltagelse i lørdagens pokalfinaler i volleyball. Fortuna Odenses unge kvinder var få bolde fra at besejre Brøndbys mesterhold i semifinalen. Marienlysts mænd tabte klart til Gentofte.

Volleyball: Det blev et uventet drama i den ene af kvindernes semifinaler ved pokalturneringens Final Four i Brøndby Hallen, hvor der fredag blev spillet semifinaler.

Fortuna Odenses unge kvinder var tæt på den store sensation mod Brøndby, der måtte kæmpe hårdt for sejren på 3-2 (22-25, 25-21, 25-23, 26-28, 15-12) efter mere end to timers volleydrama.

Brøndby er regerende dansk mester, har vundet DM fire af de fem seneste sæsoner og er aktuelt nummer to i ligaen med seks sejre i otte kampe, mens Fortuna blot er nummer syv med to sejre i otte kampe. Da de to hold mødtes i ligaen i sæsonpremieren i september, vandt Brøndby 3-1.

Men Fortuna overraskede denne decemberfredag og nappede første sæt 25-22 på Brøndbys hjemmebane. Fortuna var også godt med i de to næste sæt, som Brøndbys favoritter dog vandt 25-21 og 25-23.

I et nervepirrende fjerde sæt servede Christina Trasbo sættet hjem til Fortuna med et servees på den fjerde sætbold til 28-26.

I femte sæt kom Fortuna bedst fra start og førte 4-2, 9-7 og 10-9. Men på tærsklen til den store sensation slap kræfterne op - eller nervøsiteten blev måske for stor? Brøndby scorede fem point i træk fra 9-10 til 14-10. Fortuna kom på 14-12, inden Brøndby på den tredje matchbold vandt 15-12.

- Det er ærgerligt. Vi er så tæt på. Vi spiller virkelig vores chance, og det er hele tiden 50/50. Jeg synes virkelig, at pigerne spiller godt. Vi er gode under pres, holder hovedet koldt og spiller vores chance fuldt ud. Vi giver ikke point, Brøndby skal vinde dem, sagde Fortunas træner, Britt Hofstedt Hansen, efter kampen til volleyball.dk.

Fortuna var senest i en pokalfinale i 2010, hvor Fortuna vandt over Holte, og Fortuna blev også dansk mester i 2010. Men siden har Fortuna ikke været i nogen finaler hverken i DM eller pokalturneringen.