Fightende AaB tildeler FCK sæsonens første nederlag

FC København led sit første pointtab og nederlag i den nye sæson af 3F Superligaen, da holdet tabte 0-1 til AaB på udebane.

Dermed blev det til syv sejre i træk for FCK, der måtte se den historisk gode sejrsstime i begyndelsen af en superligasæson blive brudt af et heroisk kæmpende AaB-mandskab.

AaB-profilen Kasper Kusk gjorde det onde mod sin gamle klub og blev den helt store helt for nordjyderne.

FCK var inden kampen presset på mandskabsfronten, hvor den brandvarme angrebsduo Jonas Wind og Dame N'Doye er meldt ude med skader i længere tid.

FCK-mandskab indledte opgøret afventende, og det udnyttede hjemmeholdet i den grad. Med lynhurtigt kombinationsspil blev gæsterne presset gevaldigt i bund flere gange i første halvleg.

Derfor var det også en fortjent føring, AaB fik sig efter 18 minutter. Kantspilleren Kasper Kusk stod rigtigt placeret efter et hjørnespark, og så kom han på tavlen mod sin tidligere klub.

Efter AaB's 1-0-scoring kom gæsterne bedre med, og kampen udviklede sig til en åben slagudveksling med mange dueller midt på banen.

FCK-manager Ståle Solbakken virkede langtfra tilfreds med holdets præstation, så han ændrede system til anden halvleg.

Systemskiftet gav FCK momentum, hvor holdet i starten af anden halvleg pressede AaB godt i bund.

Dog virkede gæsternes bagkæde usikker i flere momenter, og hjemmeholdets offensiv lurede især på omstillinger.

FCK blev også udfordret markant i duellerne, hvor nordjydernes intensitet og pres gjorde det svært for københavnerne at etablere et spilovertag.

Til sidst etablerede gæsterne et voldsomt pres, men hjemmeholdet holdt stand og er med 1-0 sejren og en tredjeplads for alvor med i Superligaen.

FCK er stadig på førstepladsen trods nederlaget, men kan indhentes af FCM senere søndag.