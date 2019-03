Fifa vil arbejde videre med Qatar om VM-udvidelse

Gianni Infantino har opbakning fra Fifas bestyrelse til at udvide VM til 48 hold allerede fra 2022.

Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) vil arbejde videre med Qatar om at udvide VM i 2022 fra 32 til 48 hold.

Det har Fifas øverste organ, det såkaldte Council, fredag besluttet på et møde i Miami.

Samtidig skal der arbejdes på at finde en medvært i Den Persiske Golf til slutrunden.

Fifa-præsident Gianni Infantino har længe talt om at fremskynde den allerede planlagte udvidelse til 48 hold fra 2026 med fire år.

Det står allerede klart, at VM udvides, når slutrunden i 2026 foregår i USA, Canada og Mexico.

Infantino har i flere måneder arbejdet på at udvide VM allerede fra 2022, men det indebærer dog en række forhindringer.

Først og fremmest har Qatar med otte stadioner ikke kapaciteten til at afholde en slutrunde af den størrelse, da udvidelsen vil kræve to til fire stadioner mere.

Den næste udfordring er, at Qatar er i konflikt med en række nabolande i Den Persiske Golf.

Med fredagens beslutning har Fifa dog tilkendegivet, at det er den vej, som forbundet ønsker at gå.

Forud for mødet i Miami var nyhedsbureauet AP kommet i besiddelse af en Fifa-undersøgelse omkring Qatars muligheder for at finde en medvært i regionen.

Af rapporten fremgår det, at Qatar ikke skal tvinges til at afholde VM sammen med Bahrain, Saudi-Arabien og De Forenede Arabiske Emirater, medmindre de diplomatiske forbindelser bliver genoprettet.

Rapporten fremhæver Kuwait og Oman som de eneste to nuværende muligheder, men stadionforholdene i de to lande blot nævnt perifert.

Først på Fifas kongres i Paris i juni vil det blive endelig besluttet, om udvidelsen bliver til noget.