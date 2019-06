Fifa sparer på gule kort til målmænd ved kvinde-VM

Målmændene vil ikke få gule kort for at bryde ny regel i straffesparkskonkurrencer i resten af kvinde-VM.

Fodboldmålmænd lever med nye fodboldregler et farligt liv i forbindelse med straffespark og straffesparkskonkurrencer.

Her kan de ifølge nye regler få et gult kort, hvis begge målmandens fødder forlader mållinjen, inden et straffespark er taget.

Med videosystemet VAR til at overvåge, så kan det hurtigt løbe op i to gule kort og dermed en udvisning ikke mindst i forbindelse med straffesparkskonkurrencer.

Det har man indset hos The International Football Association Board (Ifab), der forvalter fodboldloven. Ifab vedtog i marts flere regelændringer, som skulle gælde fra 1. juni, men som reelt først gælder fra 25. juni.

Her indgår advarsler til målmænd, som ikke har mindst en fod på mållinjen ved straffespark.

Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) har dog bedt om, at man i forbindelse med VM i kvindefodbold får dispensation fra reglen i eventuelle straffesparkskonkurrencer for at undgå kaotiske forhold med en masse udviste målmænd.

Dispensationen blev givet fredag, og den vil derfor gælde i VM-turneringens knockoutfase, men kun i forbindelse med straffesparkskonkurrencer.

I den normale spilletid vil en målmand stadig kunne få en advarsel for at overtræde den nye regel.

- Både Fifa og Ifab mener, at det ikke er nødvendigt at tildele gule kort til målmænd, der i straffesparkskonkurrencer overtræder reglerne og bliver opdaget af VAR-systemet. Det risikerer at gøre afviklingen af spark i straffesparkskonkurrencer unfair.

- Da målmænd står over for mange spark i en straffesparkskonkurrence, så er der en højere risiko for, at målmænd vil blive udvist for en advarsel, hvis målmanden allerede har en advarsel fra den ordinære spilletid eller får to advarsler i en straffesparkskonkurrence, lyder det i en meddelelse fra Ifab fredag.

Ifølge Reuters vil Fifa og Ifab gennemgå reglen efter VM i kvindefodbold.

Ottendedelsfinalerne ved VM begynder lørdag.