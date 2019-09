Fifa-satsning får Audi-millioner i ryggen hos Astralis

For et par uger siden lancerede e-sportsorganisationen Astralis Group, at man havde etableret et hold i computerspillet Fifa med navnet Future FC.

Og nu har holdet allerede fået et økonomisk rygstød i millionklassen med et samarbejde med bilgiganten Audi, som i forvejen har aftaler med Astralis Groups to andre hold, Counter-Strike-holdet Astralis og League of Legends-holdet Origen.

Selskabet skriver, at der er tale om en flerårig aftale i millionstørrelsen.

Ifølge Ritzaus oplysninger er der tale om en treårig aftale, som årligt sender et etcifret millionbeløb i den lavere ende af skalaen i Future FC's retning.

- Fifa har efterhånden udviklet sig til et produkt, der har bredt fat på tværs af traditionel sport og e-sport, siger medstifter af Astralis Group Jakob Lund Kristensen.

- Derfor har det været helt naturligt for os at træde ind i Fifa, og med vores tilgang til performance-optimering, sund livsstil og opbygning af brands ser vi et kæmpe potentiale på et område, man nærmest kan kalde Audis hjemmebane.

- I fodboldens verden er Audi et af de stærkeste partnerbrands overhovedet, og nu bygger vi altså videre på de fælles styrker, forklarer Jakob Lund Kristensen.

Fifa-holdet Future FC har foreløbig tilknyttet Danmarks for tiden bedste Fifa-spiller Fatih Üstün, som tidligere var på kontrakt hos Arsenal-stjernen Mesut Özils e-sportshold.

Han har i eSuperligaen repræsenteret henholdsvis AGF og FC Helsingør.