Fifa-rapport: Muligt at udvide VM i Qatar med én medvært

Det er muligt at udvide VM-slutrunden i 2022 i Qatar fra 32 til 48 nationer.

Det fastslår en 83 sider lang rapport, som Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) har fået udarbejdet.

Det skriver nyhedsbureauet AP, der er i besiddelse af rapporten.

Den konkluderer, at det er muligt at udvide med 16 ekstra hold, hvis blot Qatar får en ekstra medvært, da det er påkrævet, at der er fire stadioner mere at spille på.

På den måde vil det stadig være muligt at afvikle hele slutrunden i perioden fra 21. november til 18. december. Men det vil betyde, at der vil komme flere kamptidspunkter i den indledende runde.

Ifølge rapporten vil en udvidelse generere et ekstra overskud på omkring 2,6 milliarder kroner, og den vurderer samtidig, at man ikke bør have betænkeligheder ved det sportslige niveau i turneringen.

Rapporten understreger dog også, at Qatar skal godkende en medvært, før udvidelsen kan blive en realitet.

Med præsident Gianni Infantino, der er stor fortaler for en udvidelse, i spidsen mødes Fifa-toppen i Miami 14. og 15. marts, hvor emnet er højt på dagsordenen.

Allerede nu står det klart, at VM i 2026 bliver med deltagelse af 48 hold.