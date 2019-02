Det bliver vanskeligt at udvide VM til 48 lande allerede i 2022, fastslår Fifa-præsident Gianni Infantino.

Gianni Infantino ser hellere end gerne, at VM-slutrunden i 2022 i Qatar får deltagelse af 48 hold i stedet for 32 lande, som det er nu.

Det har præsidenten i Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) gentaget utallige gange.

Efter tre dages Fifa-møde i Istanbul erkender Infantino dog, at det bliver svært at foretage så drastiske ændringer i slutrunden allerede i 2022.

- Jeg er optimistisk, men er det nemt? Nej. Det er det ikke, men jeg er nødt til at være optimistisk, siger Fifa-præsidenten ifølge nyhedsbureauet AFP.

Man forstår Gianni Infantino, da han nærmest har gjort det til sin personlige mærkesag at få udvidet antallet af deltagerlande hurtigt.

Det er allerede besluttet, at 48 hold er med, når VM-slutrunden spilles i 2026 i Canada, Mexico og USA.

Infantino har tidligere udtalt, at et flertal af medlemslandene i Fifa ønsker en udvidelse af VM allerede i 2022, når VM spilles i november og december.

I Qatar har man hele tiden planlagt efter, at der deltager 32 hold i 2022. Man opfører otte stadioner, men en udvidelse vil kræve mellem 12 og 14 stadioner, har man tidligere meddelt.

Alternativet er, at få et andet land til at blive medvært. Det kan dog blive lidt af en politisk udfordring, da flere lande i området har brudt deres forbindelser til Qatar.

Eksempelvis indledte Saudi-Arabien, De Forenede Arabiske Emirater og Bahrain en boykot af Qatar i sommeren i 2017.

- Jeg er ikke naiv og ser ikke gennem fingre med den politiske situation i regionen, men fodbold kan nogle gange skabe mirakler, siger Infantino.

Fifa træffer en beslutningen om antallet af deltagende lande til VM i Qatar, når forbundet mødes i Miami i midten af marts.