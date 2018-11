Fifa-dommer forlader job efter korruption-anklage

Sunda Rajoo er færdig som dommer i den etiske komité i Fifa, fordi han bliver efterforsket for korruption.

Advokaten Sundra Rajoo fra Malaysia træder tilbage som dommer i den etiske komité i Det Internationale Fodboldforbund (Fifa).

Det meddeler fodboldforbundet ifølge flere nyhedsbureauer onsdag.

Sundra Rajoo blev for en uge siden pågrebet og anholdt i Malaysia på grund af mistanke om korruption i en voldgiftsinstans.

Pågribelsen skete, da Rajoo havde fløjet fra Zürich i Schweiz i forbindelse med Fifa-jobbet og til Malaysias hovedstad, Kuala Lumpur.

Han blev sat på fri fod efter at være fremstillet for en dommer, da Rajoo har diplomatisk immunitet på grund af sine juridiske roller.

Ud over jobbet som en af to viceformænd i Fifas etiske komités dømmende kammer, så var Rajoo inden anholdelsen også leder for en international asiatisk voldgiftsinstans, men det job har han også trukket sig fra.

Dagen efter pågribelsen meddelte Fifa, at advokaten ikke ville deltage i nogen sammenhæng med Fifas etiske komité, men en uge efter har han altså trukket sig fra jobbet.

Sundra Rajoo blev i fjor udnævnt til dommerjobbet i Fifa.

Fifas etiske komités dømmende kammer har udelukket de senere år udelukket flere fremstående fodboldledere for korruption.

Det gælder blandt andre for den tidligere Fifa-præsident Sepp Blatter samt Michel Platini, der var præsident i Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa).