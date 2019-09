Femteplads i B-finale

Roning: På trods af de nederlag, de har måttet lægge ryg til ved VM i Linz, så fik den danske dameotter med de to fynske roere, Anne H. Larsen og Marta Kempf, samt Tanja Ehlers, Silja Davidsen, Astrid Steensberg, Nikoline Laidlaw, Louise Lund Hansen, Simone Sørensen og styrmanden Astrid Bruun Fejfer søndag sat et fornuftig punktum i deres afsluttende præstation i B-finalen.

Otteren sluttede ganske vist på femtepladsen, men i modsætning til de foregående løb, så formåede danskerne at hænge med feltet et godt stykke af vejen i B-finalen. Det betød også, at den rød-hvide båd sluttede blot 1,25 sekunder efter Tyskland.

Efter B-finalen sagde Astrid Steensberg:

- Vi kom bedre med, end vi gjorde i opsamlingen, og det var megafedt, at vi lå med feltet med Tyskland hele vejen. Det var en virkelig god måde at farvel til VM på. Det giver masser af motivation til at komme hjem og arbejde videre og tage tyskerne næste år.

Træner Henrik Mortensen var også meget tilfreds med præstationen og sagde:

- Pigerne har sat streg under, at de fortjente at blive udtaget til VM. /kals