Fem atleter er anholdt efter dopingrazzia ved ski-VM

Adskillige er blevet anholdt, efter at østrigsk politi onsdag gennemførte en dopingrazzia i forbindelse med ski-VM i byen Seefeld, hvor de bedste langrendsløbere og skihoppere konkurrerer om VM-metal.

Det siger østrigsk kriminalpoliti i en udtalelse ifølge nyhedsbureauet AFP.

Blandt de anholdte er fem atleter - to fra Østrig, to fra Estland og en fra Kasakhstan.

Aktionen har været koordineret i samarbejde med tysk politi for at afsløre et internationalt aktivt dopingnetværk, står der i meddelelsen.

Østrigs landstræner, norske Trond Nystad, bekræfter over for norske NRK, at to af holdets løbere er taget med til afhøring efter razziaen på holdets hotel.

Det var den tyske tv-kanal ARD, der første gang kunne berette om dopingrazziaen.

Stationens reporter Hajo Seppelt, som har specialiseret sig i doping og korruption, skriver på Twitter, at østrigsk og tysk politi i en koordineret aktion har slået til flere steder samtidig i både Seefeld og tyske Erfurt.

Ifølge det norske nyhedsbureau NTB har det norske landshold ikke fået besøg af kontrollen.

- Ingen har været hos os, siger Norges landstræner, Øystein Andersen.

Heller ikke det svenske landshold har haft besøg.

Hajo Seppelt skriver på Twitter, at aktionerne i Seefeld hovedsageligt er rettet mod holdene fra Østrig, Estland og Kasakhstan.

Østrigsk politi holder pressekonference om sagen onsdag klokken 15.