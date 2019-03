Fem års hård 13-kamp snart slut

B1913 ligger inden forårets premiere på en sjetteplads i Danmarksserien. B913 møder i første kamp på lørdag otte dage oprykningsbejleren Næsby på udebane. Her ses daværende Nicklas Henriksen i en svær position i en udekamp i Ringkøbing for et par sæsoner siden. Foto: Jørgen Kirk