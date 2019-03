Fellaini-kasse sikrer United avancement i Champions League

Med et mål i tillægstiden af Marouane Fellaini spillede Manchester United sig videre i Champions League.

Manchester United skulle bruge 90 minutter og lidt ekstra, da den engelske storklub tirsdag spillede sig videre til Champions Leagues knockoutfase.

José Mourinhos tropper bookede en plads i ottendedelsfinalerne med en 1-0-sejr over schweiziske Young Boys på et mål scoret af Marouane Fellaini i kampens tillægstid.

United går videre fra gruppe H sammen med Juventus, der tirsdag vandt 1-0 over Valencia med Daniel Wass i startopstillingen.

Som forventet var det Manchester United, der sad mest på bolden og kontrollerede spillet tirsdag mod Young Boys.

Men schweizerne kæmpede bravt og lykkedes også med ind i mellem at få sat et angreb sammen.

Efter lidt over en times spil stod der stadig 0-0. Det fik United-manager José Mourinho til at sende stjernerne Paul Pogba og Romelu Lukaku på banen.

Alligevel var det Young Boys, der små ti minutter senere var en mirakelredning fra United-målmand David de Gea fra at bringe sig foran.

Udsigterne til at kunne spille sig videre fik Manchester United til at presse på, som kampens afslutning nærmede sig.

Kort inde i tillægstiden kom det forløsende mål så for det engelske hold.

Belgiske Lukaku forlængede en høj bold ind i feltet, og landsmanden Fellaini sendte bolden i kassen med velplaceret spark.

Målet er det første, Manchester United har scoret på hjemmebane i Champions League i denne sæson.

Juventus' sejr over Valencia tirsdag blev sikret med et mål scoret af Mario Mandzukic efter 59 minutter.

Cristiano Ronaldo sendte efter et hurtigt træk en flad bold på tværs af feltet, og den kroatiske angriber skulle tæt på mål blot sætte en inderside på for at score.

Daniel Wass spillede hele kampen for det spanske hold.