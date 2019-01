Federers grand slam-rekord motiverer Djokovic

Den serbiske tennisstjerne Novak Djokovic bebuder efter søndagens suveræne finalesejr over Rafael Nadal i grand slam-turneringen Australian Open, at han har i sinde at spille på topniveau mange år endnu.

Den 31-årige serber har selv vundet 15 grand slam-titler i herresingle, og drømmen om at slå Roger Federers rekord på 20 grand slam-titler er Novak Djokovics motivation i de kommende år.

- Selvfølgelig er det det, som motiverer mig.

- Det er min prioritet at spille grand slam-turneringer og de største turneringer på ATP-touren i år og i årene, der kommer. Jeg ved ikke, hvor mange år jeg har i mig endnu, siger serberen.

Ud over Roger Federer har Rafael Nadal også vundet flere grand slam-titler end Djokovic. Spanieren har vundet 17.

Begge serberes konkurrenter er fortsat aktive, og unge, lovende spillere presser på for at bryde de tre stjerners dominans i de største turneringer.

Derfor påpeger Djokovic, at han ikke må tage flere sejre for givet, og at han skal bevare sulten, hvis han skal have en chance for at indhente konkurrenterne på listen over grand slam-sejre.

- Jeg vil have fokus på mig selv og på at forbedre mit spil. Jeg skal have det godt mentalt, fysisk og følelsesmæssigt, hvis jeg skal være konkurrencedygtig i de kommende år og have en chance for at komme nærmere Federers rekord.

- Den er stadig langt væk, siger Djokovic.

Vinder han French Open, der begynder i slutningen af maj, vil han være indehaver af alle grand slam-titler samtidig.