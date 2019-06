Federer viser Wimbledon-form og cruiser i tysk finale

Roger Federer er for 13. gang i karrieren i finalen i ATP-turneringen i Halle i Tyskland.

Lørdag besejrede schweizeren i semifinalen verdensranglistens nummer 43, Pierre-Hugues Herbert fra Frankrig, i to sæt med cifrene 6-3, 6-3.

I første sæt brød Federer franskmandens første serveparti, og derfra så han sig ikke tilbage og tog sættet på en halv time.

I andet sæt missede Federer tre breakbolde i første serveparti, og derfra bed Herbert mere fra sig, men franskmanden kunne ikke holde stand mod den velspillende schweizer, der brød Herberts fjerde og femte serveparti og sikrede sejren.

Dermed får Federer mulighed for at vinde turneringen for tiende gang siden 2003, når belgiske David Goffin søndag venter i finalen.

Goffin vandt lørdag sin semifinale i to sæt over Matteo Berrettini fra Italien.

Belgieren har blot vundet et enkelt af otte tidligere opgør mod Federer.

- Vi ved alle, hvor god Roger er på græs. Han er fantastisk, men jeg vil forsøge at slå ham, sagde Goffin efter sin semifinale ifølge nyhedsbureauet AFP.

Finalen er sat til at begynde klokken 11 søndag.

37-årige Federer, der ligger nummer tre på verdensranglisten, bruger turneringen i Halle som opvarmning til grand slam-turneringen Wimbledon i London, der starter i næste måned.

Her skal den 20-dobbelte grand slam-vinder forsøge at vinde den prestigefyldte græsturnering for niende gang i sin glorværdige karriere.