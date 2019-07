Årets største kamp. Super Clasico. Den største kamp i Wimbledon i flere år.

Der blev ikke sparet på superlativerne i optakten til fredagens Wimbledon-semifinale mellem Roger Federer og Rafael Nadal, og tilskuerne på Centre Court blev da også forkælet med tennis af den aller fineste slags.

Særligt fra Federers ketsjer. Bortset fra i andet sæt var schweizeren fænomenal. Ikonet vandt den imødesete kamp med 7-6, 1-6, 6-3, 6-4 og er klar til sin 12. Wimbledon-finale. Otte gange har han vundet trofæet.

Søndag bliver finalen mod den serbiske verdensetter, Novak Djokovic, der går på banen for at vinde sin femte titel i den traditionsrige grand slam-turnering på græs.

I optakten til det 40. møde mellem Federer og Nadal blev der talt om deres legendariske 2008-finale, der bliver kaldt historiens bedste og havde Nadal som vinder.

Fredagens kamp var ikke langt fra at tangere niveauet, men man manglede lige, at Nadal matchede Federer en tand bedre.

Første sæt var helt lige. Her var begge usvigelige sikre i egen serv, og kun Federer havde en breakbold undervejs. Den eliminerede Nadal ved at vinde kampens hidtil længste duel, og så måtte sættet ud i tiebreak.

Her var Nadal foran med et såkaldt mini-break to gange i indledningen, men så ramte Federer et sublimt niveau og ændrede 2-3 til 7-3 og sætsejr.

Så dykkede Federer dog i niveau. Nadal fik sit første servegennembrud til 3-1, og så gik det stærkt. Tre partier senere havde Nadal udlignet i kraft af 6-1 i andet sæt.

Men så tippede momentum endnu en gang. Federer var den første til at bryde i tredje sæt til 3-1. Det blev ikke til flere brud trods flere chancer, men Federer holdt serv uden dikkedarer og vandt 6-3.

Man skulle ikke langt ind i fjerde sæt, før nye problemer tårnede sig op for Nadal. Federer var stadig på et niveau over spanieren og brød til 2-1 på en breakbold, hvor schweizeren ramte det yderste af baglinjen, så Nadal fejlede.

Eftersom Federer intet gav væk i egne partier, var det nærmest umuligt for Nadal at svare tilbage, og snart servede Federer for sejren ved stillingen 5-4, efter Nadal havde afværget to matchbolde i det foregående parti.

Med kniven for struben spillede Nadal en af sine bedste partier i kampen. Det var ikke nok. Nadal spillede sig til en breakbold, men missede den, og i stedet udnyttede Federer sin femte matchbold i kampen.