Federer udfordrer gruskongen Nadal i French Open

Efter to års fravær på gruset har Roger Federer planer om at deltage i grand slam-turneringen French Open.

Roger Federer snuppede søndag sin titelsejr nummer 101 på højeste niveau i tennissporten.

Og finalesejren over John Isner har givet Federer mod på mere - og også på gruset i grand slam-turneringen French Open.

I de seneste to sæsoner har Federer valgt at droppe alle turneringer på grus, men i år lurer han på at udfordre den spanske gruskonge Rafael Nadal.

- Jeg er spændt, og det er en god udfordring, siger Federer om udsigten til at forsøge at vippe Nadal af pinden ifølge AFP.

I de foregående år har fysikken været et problem for 37-årige Federer, men lige nu føler schweizeren sig i topform.

- Jeg er nødt til at tage babyskridt, når jeg skal tilbage på grus. Jeg har spillet så lidt i de sidste par år, så jeg ved ikke, hvad jeg skal forvente.

- Men denne sejr tager noget af presset af mig, siger Federer.

Schweizerens plan er at skippe grusturneringen i Monte Carlo og i stedet spille på gruset i Madrid i begyndelsen af maj som optakt til French Open, der begynder 26. maj.

- Jeg tror på, at hvis jeg får lidt ferie og dernæst forbereder mig, så burde jeg fysisk være i fin form. Men igen skal jeg lige se, hvordan min krop reagerer, siger han.

Federer vil se, "hvad der sker" i Madrid, mens ambitionen er en del højere i French Open, som han vandt i 2009.

- Selvfølgelig vil jeg være klar til Paris, og jeg håber, at det hårde arbejde vil give bonus, når jeg skal være med i græs- og hardcourt-sæsonen, siger Federer.

Den tidligere verdensetter avancerede mandag til fjerdepladsen på verdensranglisten.

Listen toppes fortsat af serberen Novak Djokovic foran Nadal og tyske Alexander Zverev.