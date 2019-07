Federer rangerer sejr over Nadal blandt de største

Roger Federer var glad for, at han og Rafael Nadal kunne leve op til hypen i Wimbledon-semifinalen.

Mere end 100 journalister mødte op, da Roger Federer fredag aften afholdt pressekonference efter den meriterende semifinalesejr over Rafael Nadal i Wimbledon.

Det er en del flere end normalt, men Federer havde også spillet en af sine helt store kampe, da Rafael Nadal blev sendt ud med cifrene 7-6, 1-6, 6-3, 6-4.

Derfor blev schweizeren også bedt om at rangere sejren over Nadal, som han ikke havde mødt i Wimbledon siden den legendariske finale i 2008, som spanieren vandt.

- Jeg vil rangere kampen ekstremt højt. Det var fedt at møde "Rafa" her efter så mange år, og det var godt at leve op til hypen. Den vil stå tilbage som en af mine favoritkampe her.

- Og så med det klimaks i det helt vanvittige sidste parti, siger Roger Federer.

Han hentyder til partiet, hvor han foran 5-4 i fjerde sæt kunne serve sejren hjem.

På det tidspunkt havde Nadal ikke haft nogle chancer for at bryde Federer i sættet, men med kniven for struben spillede Nadal et af sine bedste partier i kampen.

Han missede dog den vitale breakbold, der kunne have sørget for udligning til 5-5, og i stedet udnyttede Federer den i alt femte matchbold i kampen.

- Nogle gange kan det være brutalt, at der skal være en taber. Han kunne have brudt til 5-5, og så havde vi måske stadig spillet derude.

- Men jeg var bedst på nøglepointene i tredje og fjerde sæt, og det blev afgørende for kampen, vurderer Federer.