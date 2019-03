[Både Rafael Nadal og Roger Federer er fortsat med ved ATP Masters 1000-turneringen ved Indian Wells, og fredag aften har vi begge verdensstjerner på programmet, når vi sender kvartfinalerne live på både TV3 Sport og Viaplay fra klokken 19.00. ](https://viaplay.dk/sport/tennis/atp-tour/bnp-paribas-open/20571964)

Federer, der har vundet turneringen fem gange tidligere, møder den polske komet Hubert Hurkacz, mens Nadal møder russiske Karen Khachanov.

Ender det med sejr til både Federer og Nadal, kan vi lørdag se frem til et direkte møde mellem de to verdensstjerner - og det vil være første gang siden oktober 2017, at de to mødes igen.