Federer hiver norsk komet ned på jorden i jubilæumskamp

Casper Ruud fik en lektion i tennis, da han fredag mødte Roger Federer i tredje runde i French Open.

Den 20-årige nordmand var på vej mod en øretæve, men endte dog med at få en smule oprejsning, da han i tredje sæt tvang den schweiziske tennisstjerne ud i tiebreak.

Ikke desto mindre vandt Federer sikkert i tre sæt med cifrene 6-3, 6-1, 7-6 i sin singlekamp nummer 400 i grand slam-regi - en milepæl, som han er den første i historien til at nå.

Schweizeren, der er seedet som nummer tre i French Open, skal i fjerde runde møde vinderen af kampen mellem franske Nicolas Mahut og argentinske Leonardo Mayer.

Første sæt blev afgjort i et maratonparti, hvor Casper Ruud havde udlægget. Alligevel lykkedes det altså Roger Federer at bryde, hvilket var anden gang i træk i Ruuds serv.

Andet sæt var noget mere ensidigt. Federer brød Ruud både første og anden gang, nordmanden servede.

Da den schweiziske stjerne også havde gjort det, de sidste to gange Ruud servede i første sæt, endte Federer, som formåede at holde sine egne udlæg, med at vinde ni partier i træk på tværs af de to første sæt.

Ruud fik brudt den dårlige stime og sat et parti på tavlen til stillingen 1-5, men glæden forsvandt hurtigt, da Federer efterfølgende afværgede en norsk mulighed for at bryde og kort efter vandt sættet.

Nordmanden fik bedre fat i tredje sæt, der var helt jævnbyrdigt. Der måtte således tiebreak til for at finde en vinder. Her afværgede Ruud to schweiziske matchbolde og fik efterfølgende spillet sig til en sætbold, der dog blev misset.

Det udnyttede Federer til kort efter at tage sejren, på hvad der endte med at være hans fjerde matchbold.

Schweizeren er med i French Open for første gang siden 2015. Han har vundet den franske grand slam-turnering en enkelt gang i 2009 og tabt fire andre finaler.