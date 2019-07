Federer får flot jubilæumssejr mod fightende franskmand

Roger Federer hentede sin grand slam-sejr nummer 350 med sejren i tre sæt over Lucas Pouille ved Wimbledon.

Roger Federer kan fortsat drømme om at vinde Wimbledon for niende gang i karrieren.

Lørdag aften spillede den schweiziske tennisstjerne sig videre til fjerde runde med en sejr over Lucas Pouille.

37-årige Federer vandt 7-5, 6-2, 7-6 over franskmanden på Centre Court i London.

Sejren var nummer 350 for Roger Federer i grand slam-sammenhæng, hvilket er flere end nogen anden spiller i historien.

27.-seedede Lucas Pouille gjorde det ellers glimrende og ydede den 20-foldige grand slam-vinder værdig modstand.

Den 25-årige franskmand havde to muligheder for at bryde Roger Federers serv i første sæt, men schweizeren fik afværget dem begge.

Foran 6-5 fik Roger Federer så udnyttet sin anden sætbold og sikret sætsejren.

I andet sæt var schweizeren mere dominerende. Med to servegennembrud kom han foran 4-0, hvorefter han dog fik brudt sin serv for første gang i kampen.

Med endnu et servegennembrud til 6-2 afgjorde Roger Federer imidlertid sættet til egen fordel.

I tredje sæt var begge spillere sikre i deres servepartier, og først i sættets 12. parti kom den første breakbold, som samtidig var matchbold.

Den tilfaldt Roger Federer ved stillingen 6-5, men Lucas Pouille afværgede den med et servees. Endnu et servees skaffede ham senere partiet.

Så skulle de to spillere ud i en tiebreak, og her strøg Roger Federer frem til en 4-1-føring og senere tre matchbolde ved 6-3.

Lucas Pouille fik afværget den første, men på den anden blev han presset til at sende bolden i nettet.

I fjerde runde skal Roger Federer møde Matteo Berrettini.

Den 17.-seedede italiener vandt efter en lang kamp 6-7, 7-6, 4-6, 7-6, 6-3 over argentineren Diego Schwartzman.

Argentineren havde tre matchbolde i fjerde sæt, men han formåede ikke at udnytte dem.