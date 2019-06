Federer brager videre på fransk grus

Ti år efter karrierens eneste turneringssejr på Roland Garros kan tennisspilleren Roger Federer begynde at drømme om en reprise.

Den 37-årige veteran er klar til kvartfinalen i French Open efter en stensikker sejr i tre sæt over Leonardo Mayer fra Argentina.

Sætcifrene lød på 6-2, 6-3, 6-3 efter 1 time og 44 minutters spil.

32-årige Leonardo Mayer er nummer 68 på verdensranglisten og er aldrig nået længere end til ottendedelsfinalen i en Grand Slam-turnering.

Den 20-foldige grandslam-vinder Federer viste sig som ventet som for stor en opgave, præcis som han har været i de to spilleres tre tidligere møder på tennisbanen.

Leonardo Mayer tabte sit allerførste serveparti i kampen, og så var tonen slået an. Ved stillingen 4-1 udnyttede Federer endnu en breakbold på vej mod sætsejren på 6-2.

Forløbet var stort set det samme i andet sæt, hvor Federer uden det store besvær holdt sine server, mens Mayer tabte to partier i egen serv.

Kampens endegyldige afgørelse kom, da Mayer tabte sin serv ved 2-3 i tredje sæt, for han formåede aldrig at gøre noget ved schweizerens server.

Det var et meget passende billede på kampforløbet, at Federer afsluttede forestillingen med et rent serveparti til 6-3-sejr i tredje sæt.

Roger Federer vandt French Open i 2009 og har været i yderligere fire finaler. I de seneste tre år har han meldt afbud til sæsonens mest prestigefyldte grusturnering.