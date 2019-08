Federer brager i ind ottendedelsfinalen i US Open

Roger Federer var længe om at komme i gang og tabte første sæt i begge sine to første kampe i US Open.

Men nu ser den schweiziske veteran ud til at være kommet op i omdrejninger.

Der var i hvert fald ingen rysten på hånden, da Federer udspillede Daniel Evans fra Storbritannien i tredje runde.

6-2, 6-2, 6-1 lød de overbevisende sejrscifre for manden, der har vundet den amerikanske grand slam-turnering fem gange.

Federer brød britens serv to gange i hver af de to første sæt, og i tredje sæt gik det helt galt for Evans, der ikke vandt et eneste point i egen serv.

Til gengæld fik han brudt Federer en enkelt gang, så han slap for at få et æg med som afsked fra turneringen.

Schweizeren tilspillede sig to matchbolde ved 40-15 i tredje sæt, og han udnyttede den første, da Evans sendte en baghåndsreturnering langt ud af banen.

- Jeg spillede virkelig god tennis og nød det i fulde drag, erklærede Federer efter kampen, da han blev interviewet på banen.

I ottendedelsfinalen venter et møde med enten Pablo Carreño Busta fra Spanien eller belgieren David Goffin.