Favoritsejr: Bakken Bears vandt igen over Svendborg Rabbits

Endnu en ventet sejr til Bakken Bears over Svendborg Rabbits, der nu har tre vigtige kampe tilbage af grundspillet.

Basketball: Bakken Bears var igen for stærk en modstander til Svendborg Rabbits. For 15. gang i træk vandt mesterholdet fra Aarhus over Rabbits. Bakken Bears vandt hjemme i Vejlby-Risskov Hallen 97-78 og understregede holdet suverænitet i dansk basket med den 21. sejr i 22 kampe.

De to hold mødtes også i Aarhus 10. februar, og her scorede Rabbits også 78 point, mens Bakken scorede 87 i den kamp. 18 dage senere scorede Bakken 10 point mere.

Den amerikanske guard Derrick Wilson kom ikke på banen for Svendborg Rabbits, der startede bedst og kom foran 13-8, men Bakken Bears vandt første periode 19-16.

I anden periode trak mesterholdet fra til 36-24, og selv om Rabbits scorede de sidste fem point i første halvleg, kunne Bakken gå til halvlegspause foran 43-33.

Rabbits nåede op på kun at være otte point bagud, 60-52, men igen strammede Bears garnet. Bakken bragte sig foran 69-52 og førte 69-55 efter tredje periode.

Bakken satte ikke føringen over styr og kunne køre den sikre sejr hjem. Alle 11 Bears-spillere, der fik spilletid, kom på scoringstavlen. Topscorer for Bakken Bears blev Michel Diouf med 19 point.

Hos Svendborg Rabbits var pointene fordelt således: Mikkel Plannthin 21 (heraf fem treere), Zach Charles 19, Enouma Ebinum 13, Sebasstian Åris 11, Jeremiah Ingram 7, Jacob Enevold 4, Mathias Kelly 3.

Svendborg Rabbits kæmper om tredjepladsen med Næstved og Randers. Næstved tabte torsdag aften 70-76 hjemme til Horsens. Dermed er stillingen nu: 1. Bakken Bears 42 point, 2. Horsens 30 point, 3. Svendborg Rabbits 26 point, 4. Næstved 26 point, 5. Randers 24 point. Horsens og Svendborg mangler tre kampe, de øvrige hold mangler kun to kampe.

Svendborg Rabbits spiller på mandag hjemme mod Randers, næste torsdag ude mod Næstved og mandag 11. marts hjemme mod Horsens.