4-1-sejren over oprykkerne fra Skive kunne ikke skjule, at målsætningen kiksede.

FODBOLD: Før sæsonen meddelte sportschef Søren Godskesen, at målsætningen var oprykning til 1. division.

Det blev så ikke i denne sæson for Middelfart, som kom skævt fra start i foråret og følte, at fyringen af Jan Vingaard var en af konsekvenserne.

Derfor var det en fattig trøst for de blå-hvide at slutte sæsonen af med en hjemmesejr over oprykkerne fra Skive så overbevisende som 4-1.

Casper Johansen bragte Middelfart foran 1-0 og lidt efter koksede det en anelse i Skive-forsvaret, så Søren Andreasen kunne øge til 2-0. Casper Johansen scorede senere til 3-0, inden Malthe Karsberg otte minutter før tid med sin scoring til 4-0 var tæt på at få det til at ligne en afklapsning. Karsberg fra ind venstrekanten og hakkede bolden ind.

Martin Egelunds pyntende 4-1-mål var fra 20 meter fra et flot et af slagsen, selv om Middelfart-forsvaret tabte bolden i den situation.

Middelfart slutter fem point fra en oprykningsplads og fire point efter Brabrand og ender som nummer fire i oprykningsspillet i 2. division.