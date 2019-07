Fattet Serena Williams efter nederlag: Halep var utrolig

Tennisikonet Serena Williams har før tabt grand slam-finaler, men sjældent er hun blevet udspillet, som det var tilfældet på Wimbledons Centre Court lørdag eftermiddag.

Her vandt Simona Halep med 6-2, 6-2 på blot 56 minutter og kunne juble over sin første Wimbledon-titel og anden grand slam-titel.

Men forventede man et sammenbrud fra den 37-årige Williams på den efterfølgende pressekonference, tog man fejl. Amerikaneren optrådte lavmælt, men meget fattet.

Hun erkender, at hun mødte en bedre spiller på dagen.

- Halep spillede helt utroligt godt. Jeg prøvede lidt forskelligt, men intet hjalp. Jeg lavede alt for mange fejl. Hun fik så mange bolde tilbage, og det fik mig til at forcere for at slå vindere, siger Serena Williams.

Sidste år tabte hun også Wimbledon-finalen klart, dengang til Angelique Kerber, og Williams har nu tabt de tre grand slam-finaler, hun har spillet, efter hun kom tilbage fra barsel i foråret 2018.

- Det føles selvfølgelig anderledes, efter jeg har fået barn, men jeg føler stadig, at jeg er konkurrencedygtig.

- Måske skal jeg spille flere turneringer, så jeg ikke kun spiller finaler i grand slam-sammenhæng, lyder det fra amerikaneren.

Hun spillede fornærmende ringe i de første partier, hvor hun slet ikke havde timing i sine slag. I løbet af bare 11 minutter var hun bagud 0-4, og fra tribunen råbte en tilskuer "vågn op, Serena".

- Jeg hørte det faktisk godt, og nogle gange kan sådanne tilråb hjælpe, men det gjorde det ikke i dag. Det var ikke, fordi jeg var nervøs. Jeg havde en normal optakt til kampen, fortæller Williams.

Hun jagter den 24. grand slam-titel i single, som vil være en tangering af Margaret Courts rekord, og spørgsmålet er, om den nogensinde kommer.

- Jeg tænker ikke over, om chancen bliver mindre med årene, kun på at gøre mit bedste og arbejde så hårdt, jeg kan.

- Det er aldrig let at tabe, men selv om jeg kunne løfte mit niveau, er der er ikke meget at gøre, når man møder én, der spiller som Halep gjorde i dag, siger Williams.