Farvel Europa: GOG-profiler på stribe svigtede

Blege GOG'ere blev i lange perioder kørt rundt i manegen af et Granollers-hold, der intet havde at spille for ud over æren. Spanierne vandt fortjent med 34-31, og GOG er dermed færdig i EHF Cuppen. Kvartfinalepladsen går i stedet til TTH Holstebro.

Håndbold: GOG kan nu fuldt ud koncentrere sig om ligaens slutspil. Det er den kontante kendsgerning for den ambitiøse klub på Sydfyn, der reelt blev bombet ud af EHF Cuppen søndag aften i catalanske Granollers.

GOG skulle "bare" have haft uafgjort for at gå videre til kvartfinalerunden i Europa men tabte fortjent 31-34 efter at have været bagud med 15-19 ved pausen.

Flere profiler svigtede hos GOG. Det gjaldt blandt andre Ole Erevik og Frank Mikkelsen i målet, midterforsvaret med Lars Hald og Frederik Clausen samt Josef Pujol som playmaker.

I det hele taget skilte ingen af GOG'erne sig ud med en rigtig godkendt indsats. Man kunne ikke mærke, at der var en fynsk kvartfinaleplads i Europa på spil. Eller måske var det netop den kontante viden om, at uafgjort var nok mod et hold, man ubesværet havde slået 34-26 på hjemmebane, der låste et GOG-hold, hvor mange spillere ikke har den store, europæiske erfaring.

Granollers spillede helt frit og nød at give den mere end halvtomme arena en god oplevelse. Antonio Garcia og Adrian Figueras blev hjemmeholdets helt store profiler, og det er værd at bemærke, at netop Garcia ikke var med, da Granollers besøgte Gudme. Garcia og Figueras er altså et giftigt par.