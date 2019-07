Fansene flokker til: Odense Håndbolds popularitet stiger

Interessen for Odense Håndbolds spillere og kampe er gået støt op de sidste par år. Det passer godt overens med den succes klubben også har fået i samme tid.

HåNDBOLD: Odense Håndbold har været igennem en rivende udvikling de seneste år. Man skal ikke kigge mange sæsoner tilbage for at finde en klub, der var et godt stykke efter de daværende guldfavoritter, der dengang hed Team Esbjerg og FCM Håndbold. I de fire sæsoner fra 2014 til 2017 var klubbens bedste placering en sjetteplads.

Men så kom investeringerne og succesen til klubben. Den succes kan spores i resultaterne, hvor Odense nu både har bronze- og sølvmedaljer i trofæskabet. Den store ambition i klubben er selvfølgelig guldet, som lige netop har glippet de seneste to sæsoner.

Men et sted, hvor Odense Håndbold nu godt kan kalde sig mestre, er på tilskuerfronten.

Her har klubben de seneste år også været igennem en stor udvikling, og i dag er den fynske klub den klub i ligaen, der udnytter sin tilskuerkapacitet bedst.

Med undtagelse af et lille fald i sæsonen 2014-2015 har Odenses kapacitetsudnyttelse været på en opadgående kurve i hver eneste sæson.

Her ses Odense Håndbolds udnyttelse af kapaciteten i Odense Idrætshal. I parentes ses holdets rangering blandt alle hold i ligaen.

2013-14: 59,83 procent (6)

2014-15: 57,79 (5)

2015-16: 62,15 (4)

2016-17: 73,65 (2)

2017-18: 79,95 (1)

2018-19: 80,32 (1)

Den store udvikling hos Odense Håndbold sammenfalder med sæsonen, hvor Odense blandt andet fik holdets nuværende cheftræner, Jan Pytlick, til klubben.

I totale antal tilskuere er Odense fortsat nummer to efter Team Esbjerg, der stadig tiltrækker flere tilskuere, men på grund af den større kapacitet i Blue Water Dokken altså udnytter en lavere procentdel af pladsen.

Der er stadig et stykke op til rekordholderen for de seneste sæsoner. Et år efter Nykøbing Falster var endt sidst i ligaen, flokkedes folk (i 2015-16, red.) til holdets forholdsvis lille hjemmebane i Nykøbing. Hele 91,57 procent af stadionkapaciteten blev udnyttet det år, og året efter blev klubben mester.

Tiden må vise, om Odense Håndbold kan fortsætte udviklingen i tilskuertallet, men tilgangen af verdenskendte navne som Nycke Groot og Nathalie Hagman og en mulig snarlig guldmedalje vil sandsynligvis hjælpe på det.