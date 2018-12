Familien har givet City-målscorer selvtilliden tilbage

Gabriel Jesus scorede to mål i Manchester Citys sejr på 3-1 over Everton. Sejren sendte City på førstepladsen.

Den brasilianske angriber Gabriel Jesus tredoblede lørdag sin måltotal i Premier League for sæsonen.

Med to scoringer i Manchester Citys sejr på 3-1 over Everton kom han op på tre fuldtræffere. Manchester City kom op på førstepladsen med sejren.

Brasilianeren har været inde i en sløj periode, og lørdagens scoringer faldt derfor på et tørt sted. Selvtilliden har han dog genfundet uden for banen.

- Min selvtillid er vendt tilbage, efter at min familie er ankommet. Det hjælper mig meget. Jeg har brug for min familie i øjeblikket, siger Jesus ifølge BBC.

Brasilianeren havde dog ikke kun fokus på sin egen indsats efter lørdagens sejr.

- Jeg er så glad for holdets præstation. Everton har fantastiske spillere, og de spillede godt. Vi spillede godt og vandt kampen, siger han.

Gabriel Jesus var valgt til startopstillingen af Josep Guardiola.

Den spanske manager er klar over, at målene var vigtige for angriberen, som har ledt med lys og lygte efter målformen.

- Han viste gejst og personlighed. Han er en ung spiller, der har brug for at forbedre sig på mange punkter. Det er godt for hans selvtillid, siger Guardiola ifølge BBC.

21-årige Gabriel Jesus kom til Manchester City i januar 2017. I sidste sæson kom han op på 13 mål i Premier League, da City på dominerende vis sikrede sig mesterskabet med 100 point.

Jesus var desuden en del af det brasilianske landshold under sommerens VM-slutrunde i Rusland.