Fængslet for at 'snappe' Messis pas

En retssag i Dubai har betydet, at en politimand er blevet dømt til at afsone en måneds fængsel for at poste en video af Lionel Messis pas på det sociale medie Snapchat.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Politimanden er kun identificeret ved sine initialer J.J., og er især blevet anklaget for at have "misbrugt telekommunikationssystemet".

Politimanden erklærede sig skyldig og indrømmede, at han handlede forkert, da han uploadede videoen af argentinerens pas via sin smartphone.

Episoden fandt sted i en lufthavn i Dubai i december, hvor Messi var landet for at deltage i Globe Soccer Awards, hvor han vandt prisen som den bedste spiller.

Politimanden ville gerne have taget en selfie af sig selv og fodboldstjernen, men Messi afviste ifølge politimanden.

- Derefter gik jeg videre til paskontrollen, hvor jeg så, at Messi havde efterladt sit pas, så jeg samlede det op og optog en video af mig selv, hvor jeg holdt passet, sagde politimanden ifølge AFP.

