Fabregas genforenes med Henry i Monaco

Cesc Fabregas er fortid i Chelsea.

Premier League-klubben har fredag solgt den spanske midtbaneprofil til Monaco, skriver Chelsea på sin hjemmeside.

Spanieren har i Monaco fået en kontrakt, der løber frem til sommeren 2022.

Fabregas bliver i Monaco genforenet med Thierry Henry, klubbens cheftræner, som spanieren spillede sammen med i Arsenal fra 2003 til 2007.

- Det er en stor glæde for mig at komme til AS Monaco, et nyt projekt for mig. Holdet har en masse kvalitet med unge spillere og en ung træner, siger midtbanespilleren på Monacos hjemmeside.

Fabregas kom til Chelsea fra FC Barcelona i 2014. Han nåede at spille 198 kampe for London-klubben, hvori det blev til 22 scoringer.

Spanieren var i sin tid i Chelsea blandt andet med til at vinde Premier League to gange. Under manager Maurizio Sarri, der blev ansat i sommers, er det dog kun blevet til begrænset spilletid for Fabregas, der altså nu tager til fyrstedømmet.

Den 31-årige midtbanespiller har også nydt stor succes på det spanske landshold, hvor det er blevet til 110 kampe og både EM- og VM-guld.