Faaborg-løber tog guldet i nattemørket

Orientering: Det blev til en triumf for en af klubbens egne løbere, da Faaborg Orienteringsklub lørdag aften var vært for DM i nat-orientering. I den nattemørke skov ved Holstenshuus Gods ved Faaborg vandt landsholdsløber Caroline Gjøtterup kvindernes eliteklasse.

Caroline Gjøtterup havde et godt løb på den 7,2 kilometer lange rute med kun enkelte småfejl, og da en af hendes største konkurrenter, Nina Najbjerg fra OK Gorm, måtte udgå med en defekt pandelampe, var der ingen tvivl om guldmedaljen til Caroline Gjøtterup. Sidste års mester, Masha Semak fra Farum OK, fik sølv to minutter og 35 sekunder efter, mens Lærke Vejsnæs, OK Sorø, fik bronze.

Hos mændene vandt Eskil Schøning, OK Pan, guld efter et solidt løb på den 11,5 kilometer lange distance. Laurits Bidstrup Møller, Silkeborg OK, var 26 sekunder efter og fik sølv. Bronzen gik til den forsvarende danmarksmester, Rico H. Mogensen, St. Binderup OK, der var yderligere tre minutter langsommere.