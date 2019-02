Faaborg ØH smider point mod bundhold

Håndbold, 2. division, herrer. Faaborg ØH-AGF 31-31 (14-12)

Faaborg ØH fik ikke på noget tidspunkt skovlen under bundholdet AGF, der aldrig rejste det hvide flag som tegn på overgivelse.

Med små ti minutter tilbage førte Århusianerne endda med to, men med en sidste kraftanstrengelse kæmpede hjemmeholdet sig foran 31-30 i sidste minut. Her kostede et boldtab dyrt, og AGF'erne kunne udligne i det døende sekund.

- Bittert, lød det fra træner Johnny Hvid Sunesen, der havde sine bedste skytter i Andreas Pihl med ni, Jacob Ladegaard med seks og Rasmus Nissen med fem. (wta)