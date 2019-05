FREM marcherer videre

VANDPOLO: DM-guldet er tilbage hos FREM Odense, der med 28 danske titler slår alle danske rekorder i dansk idræt. Klubben har også seks nordiske mesterskaber og 26 pokaltitler på samvittigheden.

Finalerne mod Slagelse blev meget tætte, men fynboernes unge spillere slog afgørende til i den anden finalekamp af tre. FREM havde vundet den første finalekamp 11-5. Men i den anden kamp kom fynboerne bagud, men hentede det hurtigt og førte stort set fra start til slut og dermed var det 28. danske mesterskab i hus

- Det er hele klubbens mesterskab, siger FREMs bestyrelsesformand Christian Heyde-Petersen.

- Der er en vilje og en gejst på holdet, der har spillet sammen i mange år som børn. Og vores koncept med børnene i centrum uden voksnes ambitioner gør, at børnene bliver i sporten. Og bliver de i sporten, får de selv lysten til at gå hele vejen. Klubbens opgave er så bare at skabe rammerne, så de kan det, tilføjede han efter triumfen./LEIF