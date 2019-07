FCN-træner kræver ikke flere indkøb trods profil-salg

FC Nordsjælland har i denne uge hentet rutinerede Kian Hansen til klubben fra FC Midtjylland, men det betyder ikke, at FCN nu går amok i indkøb.

Det forklarer træner Flemming Pedersen, som trods afskeden med spillere som Victor Nelsson, Mads Valentin og Karlo Bartolec ikke forlanger en masse tilgange.

- Jeg er en atypisk træner, for jeg håber ikke på noget. Vi ser tiden an og ser på, hvordan vores unge spillere klarer det i starten af sæsonen. Vi har total fokus på de spillere, vi har, siger Pedersen.

- Men selvfølgelig er vi klar til at trykke på aftrækkeren, hvis vi synes, at vi mangler noget, eller hvis vi pludselig sælger en spiller.

Cheftræneren glæder sig dog over, at det er lykkes for klubben at hente rutinerede Kian Hansen ind til forsvaret.

- Kian Hansen er en spiller, som dumper ned fra himlen for os, og normalt kan vi ikke hente sådan en spiller.

- Vi skulle bruge en central forsvarsspiller, for vi skal have tre stoppere med superligaerfaring, og vi havde kun Abdul Mumin og Ulrik Yttergård Jenssen, siger Pedersen, som videre understreger, at han ikke har brug for flere midtbanespillere.

FCN-profilen Magnus Kofod Andersen har igen denne sommer kunnet se en række holdkammerater forlade klubben.

Han accepterer, at klubben igen har solgt ud af profilerne.

- Det er sådan, det fungerer i FCN, og vi har tidligere vist, at strategien virker, siger Andersen.

- Vi har mange unge spillere, men flere af os er allerede erfarne, så vi er slet ikke så urutinerede, som folk gør os til.

- Vi har også vist gode takter her i starten af sæsonen, hvor vi slog Horsens og var godt med mod FCM.

- De spillere, som har forladt os denne sommer, var jo også nye på holdet engang, og de er langt bedre nu end dengang, så mon ikke vi får sådan en udvikling at se igen hos flere af de nye spillere på holdet.

FCN tabte søndag med 1-2 til FC Midtjylland, og FCM-træner Kenneth Andersen er imponeret af, at FCN-holdet holder niveau trods de mange salg.

- Ja, det er jeg. Det, der er så fedt ved dem, er, at de har det system på plads, så uanset hvem pokker der spiller, ved spillerne bare, hvor bolden skal spilles hen, siger FCM-træneren.