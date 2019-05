FC Nordsjælland lagde lørdag aften en dæmper på FC Københavns guldfest ved at vinde 3-1 i Telia Parken.

Det var gæsternes første sejr i mesterskabsspillet og samtidig første sejr med Flemming Pedersen som træner.

Han jublede da også over, at det endelig lykkedes at få alle tre point efter ni kampe uden sejr.

- Det er altid en positiv oplevelse, når man vinder - specielt efter så lang tørke, som vi har haft. Ni kampe er lang tid uden sejr, så det var dejligt.

- Når man ikke vinder, vil der altid blive stillet spørgsmålstegn ved cheftræneren, siger Flemming Pedersen.

Andreas Skov Olsen scorede sit 22. mål i Superligaen i denne sæson i 3-1-sejren, og han erkender, at holdets dårlige stime har påvirket truppen.

- Det har været rigtig hårdt ikke at have vundet i ni kampe, og det har man kunnet mærke på truppen.

- Det er vigtigt at slutte godt af, så vi har noget godt at kigge tilbage på, når vi starter på den nye sæson. Det var fedt at give Flemming den første sejr, siger Andreas Skov Olsen.

Flemming Pedersen har i modsætning til Andreas Skov Olsen ikke bemærket, at den negative stime har påvirket FCN-truppen.

- Jeg har ikke kunnet mærke det på truppen, og det undrer mig faktisk. Men jeg ser det som et bevis på vores mentale sundhed.

- Spillertruppen har vist stor mental styrke gennem mesterskabsspillet, siger Flemming Pedersen.

55-årige Flemming Pedersen overtog tidligere på foråret trænersædet efter Kasper Hjulmand, der stopper i klubben denne sommer.

FCN sluttede på sjettepladsen i Superligaens mesterskabsspil.