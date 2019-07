FCN-træner: Vores spillestil gør det nemt for nye spillere

FC Nordsjælland har i løbet af sommeren mistet stamspillere som Karlo Bartolec og Victor Nelsson, men FCN indledte alligevel sæsonen med en sikker sejr.

Norsjællænderne vandt søndag 3-0 over Horsens, og cheftræner Flemming Pedersen er tilfreds med, at man ikke kunne mærke tabet af flere stamspillere.

- Det var en moden indsats, når man tænker på, at vi havde nye spillere, der skulle spilles ind, og som mangler superligaerfaring, siger han.

Han fremhæver Isaac Atanga og Francis Abu som to af de nye spillere, der gjorde det godt på trods af manglende erfaring.

- De var kampafgørende, og de involverede sig i mange situationer, siger han.

Cheftræneren fortæller, at det er FCN's spillestil, som bliver praktiseret på alle klubbens hold, der gør, at nye spillere nemt kan gå ind på holdet.

- Vi har en klar og tydelig spillestil, så spillerne kender automatismerne, fordi det ligger i deres uddannelse, siger han.

Han fortæller, at det er præmissen i FCN, at de bedste spillere hvert år bliver solgt, men at det ikke bekymrer ham, da der hele tiden er nye på vej.

- Folk bliver ved med at grine af mig, når jeg siger, at vores pipeline bliver stærkere og stærkere, siger han.

- Men om et år kommer der en til Superligaen, som har endnu højere niveau, men jeg vil ikke sige, hvad han hedder, siger Flemming Pedersen.