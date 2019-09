FCN-profil mødte for sent og blev straffet med bænkplads

FC Nordsjællands Kian Hansen mødte for sent til træning mandag og måtte derfor sidde på bænken mod Brøndby.

Mange undrede sig nok, da FC Nordsjælland søndag eftermiddag offentliggjorde startopstillingen til udekampen mod Brøndby uden forsvarsprofilen Kian Hansen blandt de 11 startende.

Men det var der en god grund til, forklarede FC Nordsjællands træner, Flemming Pedersen, efter opgøret.

Den tidligere FC Midtjylland-spiller kom for sent til træning mandag, og så kan man ikke starte inde i den næste kamp.

- Han tog fejl af mødetidspunktet i mandags, og der er vi meget strikse med vores regler. Kommer man for sent eller har glemt et mødetidspunkt, sidder man på bænken i den kommende kamp. Uanset hvem man er.

- Det er ledelsesmæssigt med til at gøre en gruppe stærk på sigt. Så kan det skabe frustrationer og gøre ondt på kort sigt, men på længere sigt, vil vi få udbytte af det. Som værdibaseret klub skal man holde fast i principper, siger Pedersen.

Han oplevede ingen ballade med Kian Hansen efterfølgende.

- Han kender reglerne og lagde sig fladt ned. Det har været glemt siden mandag, men alle har vidst, at han ikke skulle spille fra start mod Brøndby, fortæller træneren.

Kian Hansen tog oplevelsen med oprejst pande og forstod godt, at der ikke blev forskelsbehandlet, selv om han er en stor profil.

- Jeg bakker 100 procent op om beslutningen. Det er konsekvensen, og den respekterer jeg. Jeg kender reglerne, og hvis Flemming gav mig lov til at spille alligevel, ville den næste også have lov, siger Kian Hansen.

På grund af landskampspause og weekendfri var mødetidspunktet anderledes end andre mandage.

- Jeg er vant til et andet skema og tog fejl af mødetidspunkt og træningstidspunkt.

- Det er aldrig sjovt at sidde ude, men jeg synes, at holdet gjorde det godt. Med lidt held havde vi fået et point, vurderer stopperen.

Træner Flemming Pedersen mente også, at indsatsen skulle have givet udbytte.

- Vi skulle have haft mere ud af kampen. Vi spillede som minimum lige op med Brøndby.

- Brøndby kendte sin besøgelsestid bedre, mens vi manglede konsekvens ved nogle af deres mål. Bundniveauet er for lavt, og det skal hæves, hvis vi vil være med i toppen, siger FCN-træneren.

FCN ligger nummer seks i Superligaen med 13 point, mens Brøndby med sejren strøg op på tredjepladsen med 16 point.