FCN hylder Beyoncé og dronningen på kvindernes kampdag

Der er mange måder at markere kvindernes internationale kampdag på, og fodboldklubben FC Nordsjælland har gjort lidt ekstra ud af det.

På samme dag sidste år åbnede FCN en pige- og kvindeafdeling, og nu skal der hentes nogle støttekroner til den kvindelige del af fodboldvirksomheden.

Det sker, når FCN's fodboldherrer tager imod FC København i Superligaen på søndag.

Her har FCN-spillerne hver især valgt en kvindelig rollemodel, som bliver hyldet med et navn på ryggen.

Blandt navnene er sangeren Beyoncé, tennisspillerne Caroline Wozniacki og Serena Williams, fodboldspilleren Pernille Harder, forfatteren Astrid Lindgren samt dronning Margrethe.

- Sidste år åbnede vi vores pige- og kvindeafdeling og akademi sammen med Farum Boldklub.

- Og i år vil vi igen gerne gøre vores for at kaste fokus på kampen for ligestilling - både i Danmark og internationalt, siger FCN-direktør Søren Kristensen til klubbens hjemmeside.

Han fortæller, at klubben har modtaget anerkendelse for initiativet fra blandt andet FN.

- Det føles naturligt for os at benytte vores platform til det, og vi er meget glade for den positive tilgang og energi, som vores superligahold har vist i forbindelse med at vælge og hylde deres kvindelige rollemodel, siger direktøren.

Samtlige spillere omkring superligatruppen i FCN har valgt en kvindelig rollemodel at tage med på banen.

FCN-anfører Victor Nelsson har valgt at spille med dronningens navn på ryggen.

- Alle i landet respekterer hende. Når jeg tænker på Danmark, tænker jeg på hende. Jeg er selv anfører og skal lede og samle en gruppe med forskellige baggrunde og holdninger mod et fælles mål.

- Det er et ansvar, som jeg tager meget seriøst og gerne vil gøre så godt som muligt.

- Der kan jeg finde inspiration hos hende, der har gjort det på så fornem vis i så mange år med en hel befolkning, siger anføreren.

De fleste af de unikke trøjer vil efter kampen blive solgt blandt klubbens partnere og sponsorer, mens enkelte sættes på internetauktion.

Samtlige indtægter fra salget af trøjerne vil gå ubeskåret til klubbens pige- og kvindeafdeling, oplyser FCN.

Kampen mellem FCN og FCK fløjtes i gang søndag klokken 16.