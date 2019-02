FCN erstatter Hjulmand med klubmand fra egne rækker

Flemming Pedersen bliver ny mand i førersædet i FC Nordsjælland, når Kasper Hjulmand til sommer forlader fodboldklubben.

Det skriver FC Nordsjælland i en pressemeddelelse.

Flemming Pedersen kom til FC Nordsjælland for første gang i 2006 og er i øjeblikket ansat som teknisk direktør i klubben.

FCN-sportschef Carsten V. Jensen har haft en klar prioritet i klubbens søgen efter den rette afløser for Hjulmand.

Det skulle være en, der kunne fortsætte den langsigtede strategi i klubben.

- Ingen har haft et større fingeraftryk på måden, vi gør tingene på i FCN, og ingen har større overblik og viden om alt, hvad der laves omkring vores akademier og superligahold.

- Han er en af landets absolut største og mest innovative fodboldhjerner, og vi er meget glade for, at Flemming har lyst til at løfte den store opgave, siger Carsten V. Jensen i pressemeddelelsen.

Flemming Pedersen har tidligere fungeret som træner for klubbens ungdomshold og har vundet flere titler med de unge talenter.

- Tænk at få muligheden for at arbejde med så mange dygtige unge spillere og have det daglige ansvar på træningsbanen. Det er det, mit hjerte brænder for.

- Kulturen i FCN er allerede en stor del af mit liv, og jeg føler en stor forpligtelse for at videreudvikle klubben og fodbolden her sammen med de mange dygtige folk omkring mig, siger Flemming Pedersen.

Han har tidligere været ansat som assistent i tyske Mainz og i en rolle som reserveholdstræner i engelske Brentford.

- Det er en stor ære og et stort ansvar at stå i spidsen for FC Nordsjælland, og det tager jeg på mig med stolthed til sommer.

- Indtil da kommer det ikke til at fylde noget som helst for mig. Det handler udelukkende om at støtte op om Kasper Hjulmand, staben og holdet i resten af sæsonen, siger Flemming Pedersen.

Klubbens nuværende cheftræner, Kasper Hjulmand, meldte i starten af året ud, at han ikke fortsætter i klubben, når hans kontrakt til sommer udløber.