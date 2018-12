FCN-boss afviser sabotage af klubskifter og spillermishandling

Superligaklubben FC Nordsjælland holdt torsdag et usædvanligt pressemøde på Farum Park.

Baggrunden var, at der ifølge FCN er en række alvorlige anklager på vej i et dansk medie i denne weekend.

Anklagerne går ifølge FCN på, at der blandt andet er foregået mishandling af flere spillere på klubbens fodboldakademi Right to Dream i Ghana.

Der er ifølge klubben også beskyldninger på vej om, at akademiet skulle have saboteret spilleres klubskifter og nægtet spillere at deltage ved landsholdssamlinger i Ghana.

Tom Vernon, der er stifter af akademiet i Ghana og formand i FCN, var en af seks personer, der repræsenterede FCN eller Right to Dream på pressemødet, og han afviser anklagerne.

- Disse beskyldninger om mishandling af vores spillere på akademiet er komplet usande. Og de er helt ude af kontekst og er blevet rapporteret til de relevante myndigheder, som efterforsker sagen.

- De spørgsmål, der er kommet fra dansk presse i de seneste uger, får os til at tro, at denne gruppe har haft succes med at manipulere vores børn til at komme med sensationelle historier, som er helt usande.

- Vi mener, at vi er nødt til at konfrontere beskyldningerne og komme med vores side af sagen, for ellers vil det skade det forhold, vi har bygget op mellem Danmark og Ghana, siger Tom Vernon.

Akademistifteren fortæller, at han har kæmpet juridisk mod de fjendtlige kræfter i de seneste fem år.

- Vi er igennem en årrække blevet mødt med grove anklager fra et netværk af personer i Ghana, der ønsker at ødelægge Right to Dream. Alene for egen vindings skyld.

- Det samme netværk enten truer eller lokker vores tidligere og nuværende spillere til at forlade Right to Dream eller bagvaske os i medierne. Vi er nu nået til et punkt, hvor vi bringer Fifa ind i sagen og sagsøger en håndfuld personer i Ghana, siger Tom Vernon.

Tom Vernon fortæller også, at hans kone og familie samt flere i medarbejderstaben jævnligt modtager dødstrusler.

Tidligere har Politiken skrevet om FCN og klubbens akademi i Ghana. Og det kunne derfor være nærliggende at tro, at det er Politiken, der vil bringe artikler om FCN i denne weekend.

Søren-Mikael Hansen, sportsredaktør på Politiken, vil ikke kommentere sagen og vil hverken be- eller afkræfte, om avisen bringer en eller flere historier om FCN og klubbens fodboldakademi i de kommende dage.