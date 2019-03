FCN-anfører efter 0-0 i Herning: Vi går efter bronze

FCN fik lørdag et point i Herning mod FCM. Ifølge anføreren går FCN efter at få bronzemedaljer.

FC Nordsjælland fik lørdag et point i Herning, da holdet spillede 0-0 mod FC Midtjylland i cheftræner Flemming Pedersens første kamp.

FCN ligger derfor stadig på sjettepladsen i Superligaen med seks point op til OB på tredjepladsen, men FCN sigter højere, fortæller anfører Victor Nelsson.

- Vi er ikke blege for at sige, at vi går efter tredjepladsen, og vi ved, det bliver svært, men vi er ambitiøse, og det er også realistisk.

- Vi er ikke som andre klubber, der først tør melde deres ambition ud efter sæsonen, siger Victor Nelsson.

Den nye træner, Flemming Pedersen, taler ikke om medaljer, men han understreger, at holdet vil vinde så mange kampe som muligt.

- Vi er jo konkurrencemennesker, og vi vil alle gerne vinde, så vi er ambitiøse og sigter højt, siger Flemming Pedersen.

Han fortæller, at foråret ikke kun skal bruges på at få implementeret sine idéer, men at det også er vigtigt at vinde kampe.

- Præmissen i FCN er, at vi skal vinde fodboldkampe, samtidig med at vi udvikler fodboldspillere, og det er præmissen året rundt, siger han.

En af de områder, han gerne vil udvikle på holdet, er midterforsvarerne.

- Vi vil gerne have udviklet vores midterforsvarere til at tage endnu mere del i det offensive spil, så de kommer endnu længere frem.

- Hvis der lige pludselig kommer en midterforsvarer susende bagfra, kan det skabe noget forvirring hos modstanderen, siger Flemming Pedersen.