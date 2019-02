FCN-anfører: Vi skal have seks point for at komme i top-6

FCN-anfører Victor Nelsson mener, at seks point i holdets sidste tre kampe vil sikre en placering i top-6.

FC Nordsjælland vandt lørdag 3-1 på udebane mod Vejle i en kamp, hvor der var flere store chancer i begge ender.

Sejren til FCN betyder, at holdet er på femtepladsen i Superligaen med 31 point, og dermed melder mandskabet sig nu for alvor ind i top-6-ræset.

Ifølge FCN-anfører Victor Nelsson betyder sejren, at holdet nu har fornuftige chancer for at komme i top-6 med tre spillerunder tilbage af grundspillet.

- Det er åbent nu, og vi har givet os selv en ekstra chance ved at vinde over Vejle.

- Vi har to svære kampe mod FC Midtjylland og FC København, hvor vi skal hente mindst en sejr og samtidig vinde den sidste kamp mod Vendsyssel.

- Får vi mindst seks point i de tre kampe, tror jeg, vi ender i top-6, siger Victor Nelsson.

Lørdagens opgør bølgede i perioder frem og tilbage, hvor hjemmeholdet havde bolden mest kampen igennem.

- Det var en lidt atypisk kamp fra vores side, da vi ikke havde bolden så meget, som vi plejer.

- Banen og omstændighederne var ikke til det hurtige småspil, men jeg synes, at vi leverede en meget moden og god indsats, slutter Nelsson.

I den modsatte lejr mener forsvarsspiller Mads Greve, at det var en lige kamp, men han ærgrer sig over hjemmeholdets manglende skarphed i felterne.

- Jeg synes ikke, at det var en kamp, vi burde tabe 1-3 set ud fra spillet.

- På banen følte vi egentlig, at vi havde meget godt styr på FCN, og vi fik i store perioder presset dem langt tilbage.

- Overordnet set var det skarpheden, der var til forskel på os og FCN, siger Mads Greve.

FCN møder i næste spillerunde FC Midtjylland på udebane, mens Vejle skal en tur til Parken og møde FC København.