FCN-akademispiller: Vi blev fysisk afstraffet i Ghana

Unge fodboldspillere på fodboldakademiet Right to Dream i Ghana blev udsat for fysisk afstraffelse.

Det siger flere tidligere spillere i en artikel på politiken.dk fredag.

Akademiet er ejet af briten Tom Vernon, der også ejer den danske fodboldklub FC Nordsjælland.

Drengene blev med egne ord bedt om at knæle i den bagende sol, alt efter hvor lang tid lederne på fodboldakademiet mente, at drengene skulle straffes.

Ifølge flere spillere på akademiet var det den mest almindelige straf, skriver Politiken.

- Det kunne vare én, to eller tre timer, hvor vi knælede i den bagende sol. Det blev kaldt 'kneel down'.

- Jeg husker en hændelse, hvor vi mistede en bold, og vi ledte efter den i buskene, så vi kom alle for sent til skole. Så blev vi stillet op og fysisk slået med stok for at komme for sent. Det var i de første år, siger 20-årige Collins Tanor til Politiken.

Han fortæller også om engang, hvor nogle drenge kom for sent efter en pause. Derefter blev alle drengene på akademiet straffet ved ikke at få den normale mad i flere dage.

Collins Tanor er ejet af Manchester City og var i to år udlejet til FCN. Han har også været udlejet til en belgisk klub, og han er i dag udlejet til Hobro IK.

Sammen med tre andre afrikanske spillere med en fortid på Right to Dream, der leverer spillere til FCN, fortæller Collins Tanor i Politiken om fysiske straffe og psykisk pres over for drenge på akademiet for 10-18-årige vestafrikanere.

Collins Tanor gik på Right to Dream fra 2008 til 2015. Ifølge Politiken var han ikke blot en talentfuld fodboldspiller og anfører for Ghanas U17-landshold.

Han blev også akademiets ansigt udadtil og fik et tæt bånd til Tom Vernon, som stiftede akademiet og i dag ejer FCN, som han købte for tre år siden.

Torsdag afholdt Tom Vernon et usædvanligt pressemøde på Farum Park, inden Politiken fredag bragte sin historie.

På pressemødet deltog seks personer, der repræsenterede akademiet eller FCN.

- Disse beskyldninger om mishandling af vores spillere på akademiet er komplet usande. Og de er helt ude af kontekst og er blevet rapporteret til de relevante myndigheder, som efterforsker sagen, sagde han.

Vernon sagde torsdag, at akademiet i en årrække er mødt med anklager fra et netværk af personer i Ghana, der ifølge Tom Vernon ønsker at ødelægge akademiet.

- Det samme netværk enten truer eller lokker vores tidligere og nuværende spillere til at forlade Right to Dream eller bagvaske os i medierne. Vi er nu nået til et punkt, hvor vi bringer Fifa ind i sagen og sagsøger en håndfuld personer i Ghana, sagde Tom Vernon.

I en meddelelse til Politiken skriver Tom Vernon:

- Right to Dream tillader ikke mishandling af eleverne. Disse konkrete anklager er enten falske eller overdrevne eller taget helt ud af sammenhæng, og de er fremført af et lille antal utilfredse tidligere elever.

Politiken skriver, at Vernon dog tilføjer, at der tidligere har været "hændelser".

- Der har været et lille antal af hændelser i vores 20-årige historie - de fandt alle sted for et antal år siden - som er imod vores politik om ingen mishandling af elever, skriver Vernon.

Via dokumenter fra whistleblowerplatformen Football Leaks har Politiken tidligere beskrevet, at Manchester City mod en årlig betaling til akademiet i Ghana fik mulighed for at hente FCN's afrikanske spillere gratis.