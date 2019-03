FCM's ulveunger slår United ud af ungdomsturnering

Bedømt ud fra onsdagens kamp i ungdomsturneringen Youth League ser fremtiden lys ud for FC Midtjylland.

Midtjydernes U19-hold besejrede selveste Manchester United 3-1 på MCH Arena i ottendedelsfinalen. I kvartfinalen venter FC Porto, som forinden slog Tottenham.

Stadionet i Herning var velbesøgt. Over for Herning Folkeblad havde FCM's akademichef, Flemming Broe, forud for opgøret oplyst, at klubben havde solgt 6100 billetter.

De fik noget for pengene onsdag eftermiddag. I hvert fald hvis de holdt med det danske mandskab.

FCM's Gustav Isaksen satte gang i løjerne efter 11 minutter, da han drev bolden frem ad banen og relativt ugeneret sendte bolden fladt i det nærmeste hjørne til 1-0.

Det var Isaksens første mål i turneringen.

Englændernes Angel Gomes udlignede på et straffespark en halv time inde i opgøret, og pausestillingen var 1-1.

I det 72. minut var det så FC Midtjyllands tur til at smile igen.

United tabte bolden på egen banehalvdel, og det straffede FCM prompte. Isaksen gentog bedriften fra første halvleg, da han modtog bolden på kanten af feltet og fladt bragte FCM foran.

Fire minutter før afslutningen på den regulære spilletid blev sidste søm sat i United-kisten af Oliver Olsen, og det opsigtsvækkende resultat var en realitet.