Situationen der henvises til, fandt sted kort før tid, da dommer Jens Maae afbryder spillet, da en SønderjyskE spiller er gået i græsset og tager sig til hovedet.

På det tidspunkt var FC Midtjylland på bolden, men i stedet for at give værterne bolden tilbage, så vælger gæsterne at igangsætte en kontra, og det ender med at give et frispark lige på kanten af FCM-feltet.

Det fik hjemmeholdets trænerstab helt op i det røde felt, og efterfølgende var cheftræner Kenneth Andersen bestemt heller ikke tilfreds med måden, som SønderjyskE agerede på. Gæsternes træner, Glen Riddersholm, var efterfølgende ude at beklage episoden.

Situationen fik dog ikke ændret på slutresultatet - det endte nemlig med en sejr på 2-1 til Midtjylland.