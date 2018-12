FC Midtjylland kom tilbage på vinderkurs, da holdet besejrede Randers 2-1 på udebane i et ganske underholdende og intenst opgør.

Midtjyllands angriber Paul Onuachu stod for assisten til 1-0, og den høje angriber påtog sig senere rollen som matchvinder, da han efter en times spil afdriblede tre randrusianere i hjemmeholdets felt, og bankede bolden ind i netmaskerne til slutresultatet 2-1.

Paul Onuachu står dermed noteret for ti mål i indeværende sæson, og ifølge FC Midtjyllands træner Kenneth Andersen har holdets nigerianske angriber aldrig været bedre.

- Han spillede en stor rolle i vores sejr over Randers, og jeg kan helt ærligt sige, at jeg aldrig har set ham bedre, end han er nu, siger Kenneth Andersen.

Ifølge Kenneth Andersen er det ikke tilfældigt, at Onuachu rammer et tårnhøjt niveau for tiden.

- Vi har gennem længere tid haft fokus på Pauls spil med fødderne, og det er det, som vi er begyndt på at se nu.

- Før i tiden var han en ren duelspiller, men han er blevet så god med fødderne nu, så vi kan bruge ham i en decideret opspilsstation, hvilket giver os en helt ny dimension til vores spil, siger Kenneth Andersen.

Angriberen selv har været meget bevidst om sine svagheder og har derfor arbejdet hårdt på sit spil med fødderne, hvilket han nu selv ser belønningen for.

- Jeg har længe haft et ønske om at kunne være mere med i opspillet, og det har træneren også haft. Jeg har arbejdet meget tæt med hele trænerstaben for at forbedre mig, og det vil jeg fortsætte med.

- Jeg har overhovedet ikke nået mit fulde potentiale endnu, siger Paul Onuachu.

FC Midtjylland lægger i næste runde Stadion til når OB kommer på besøg i Herning.