FC Midtjylland rejste sig efter nederlaget til Rangers FC med en 2-0-sejr over AC Horsens.

FC Midtjylland skulle forsøge at revanchere midtugens 2-4-nederlag til Rangers FC i Europa League-kvalifikationen søndag eftermiddag på udebane i Horsens i 3F Superligaens femte spillerunde.

Det var ikke midtjydernes bedste præstation, men sidste sæsons sølvvindere hev alligevel en 2-0-sejr med hjem til Herning.

FCM holder dermed trit med FC København i toppen af Superligaen. Københavnerne har ligesom Midtjylland maksimumpoint efter fem kampe.

Med nederlaget er AC Horsens på niendepladsen med seks point.

Gæsterne havde foretaget seks ændringer i startopstillingen i forhold til seneste superligarunde, og den normale anfører, Jakob Poulsen, var slet ikke i truppen, da han har fået fri til at finde en ny klub.

Fremad banen skabte FCM ikke det store, og defensivt så det ligesom mod Rangers vaklende ud. Midtjyderne tillod Horsens at skabe flere store muligheder, som gæsterne var meget heldige med, at hjemmeholdet ikke udnyttede.

Kampen blev ikke spillet i et særlig højt tempo, og det lignede derfor, at de to hold ville gå til pause ved stillingen 0-0.

Et minut før pausefløjt bragte gæsterne sig dog foran med 1-0 på et straffespark, som angriberen Sory Kaba scorede på.

Gæsterne kom langt bedre ud til anden halvleg, hvor de sad tungt på spillet og slet ikke tillod Horsens at etablere angreb.

Det udmøntede sig i 2-0 scoringen efter 53 minutter, da angriberen Sory Kaba scorede sit andet mål i kampen.

Herefter jagtede Horsens forgæves en vej tilbage i kampen. Den midtjyske defensiv var mere solid i anden halvleg, og hjemmeholdet havde derfor svært ved at komme til chancer.

Derfor havde vicemestrene ikke de store problemer med at køre sejren hjem.