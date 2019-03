FCM stiler efter The Double trods komprimeret program

FC Midtjylland kalder det uambitiøst ikke at tro på en dobbelt triumf i Superligaen og Sydbank Pokalen.

FC Midtjylland tog fredag aften den fjerde sejr ud af fem mulige i foråret, da ulvene vandt 2-1 ude over Hobro på en sen scoring.

Dermed er det kun blevet til et enkelt pointtab indtil videre i denne forårssæson. Her måtte man i sidste runde nøjes med 3-3 på hjemmebane mod FC Nordsjælland.

Den flotte start på foråret får FCM's sportschef, Svend Graversen, til at kalde det uambitiøst ikke at tro på klubben vinder The Double, hvilket vil sige mesterskabet og pokalturneringen.

- Det ville være dybt ambitiøst ikke at sætte The Double som målsætning. Hvis ikke det er vores mål, så skal vi slet ikke sætte målsætninger.

- Vi har realistiske chancer for at vinde begge turneringer. Vi går benhårdt efter det, selvom det bliver svært, siger Graversen.

I FCM's jagt på pokaltriumfen har klubben allerede ekspederet den store konkurrent i Superligaen, FC København, ud af turneringen.

Derfor er FCK's kampprogram mindre komprimeret end midtjydernes. Men det ser sportschefen ikke som problematisk.

- Vi forholder os til de kampe, der kommer og er egentlig bare glade for at være med i begge turneringer.

- Det er kun glædeligt, at vi spiller flere kampe end FCK, for det vil jo så betyde vi går videre i pokalturneringen, siger Graversen.

FCM-anfører Jakob Poulsen ser det heller ikke som et problem, at midtjyderne skal jagte begge turneringer, mens FCK kan holde fokus på Superligaen.

Han ser tværtimod et midtjysk mandskab med skæbnen i egne hænder.

- Vi har en bred trup og det drejer sig maksimum om tre ekstra kampe.

- Vi har to ekstra kampe mod dem (FCK, red.) i mesterskabsspillet, så dem kan vi bare vinde, siger Poulsen

Midtjyderne forsætter jagten på en pokaltriumf onsdag, når de skal på besøg hos Kolding IF fra 2. division.