FCM-sportschef: Kenneth Andersen ønskede selv at stoppe

Det var Kenneth Andersens egen beslutning at stoppe som cheftræner i FC Midtjylland. Det fortæller sportschef Svend Graversen.

- Jeg har kæmpe respekt for Kenneths beslutning.

- Han sprang til og gjorde klubben en stor tjeneste ved at tage cheftræneropgaven på sig med kort varsel og har løst udfordringen til alles tilfredshed, siger Graversen til klubbens hjemmeside.

Kenneth Andersen fortsætter i FCM og vender tilbage til at arbejde med talenterne i klubben.

- Det er et tab, at Kenneth ønsker at stoppe på posten, men i samme moment glæder vi os til at få Kenneths værdifulde knowhow, erfaring og ekspertise i forhold til udvikling af ungdom tilbage på akademiet, hvor han er den mest vindende træner.

- Netop udviklingen af ungdomsspillere på akademiet er en stor del af fundamentet under FCM's samlede succes, siger Svend Graversen.

Han påpeger, at det er vigtigt at have de rette personer på alle poster, og at alle stortrives med deres opgaver.

- Da Kenneth i weekenden meddelte mig, at han føler, at han kan udnytte sine kompetencer og sit potentiale bedre i arbejdet med ungdommen, så er det klart, at jeg lytter til ham.

- Vi vil for alt i verden beholde Kenneth i klubben. Han er guld værd med sin store fodboldmæssige erfaring, indsigt og fine menneskelige egenskaber i forhold til at udvikle ungdomsspillere, siger sportschefen.

Siden Kenneth Andersen i oktober 2018 overtog jobbet efter Jess Thorup, har han leveret et pointgennemsnit på 2,07. Det er den højeste pointrate i FCM's historie, skriver klubben.

I denne sæson har FCM vundet fem kampe og spillet en uafgjort i de første seks kampe i Superligaen. Spillet har dog ikke flydt lige så godt, som man har set tidligere.

I mange af kampene har FCM's præstationer ikke være prangende, og flere kampe er først afgjort i de sidste minutter, senest da det søndag blev 1-1 hjemme mod Hobro.

I Europa League var FCM langt fra at nå i gruppespillet, da holdet tabte samlet med 3-7 til skotske Rangers FC i tredje runde af kvalifikationen.